SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator e produtor Jon Voight, pai de Angelina Jolie, não concorda com a leitura da filha do conflito entre Israel e o Hamas. Em um vídeo em seu Instagram, ele disse que está decepcionado com Angelina e mostrou ser completamente pró-Israel.

"Estou muito desapontado por minha filha, como tanta gente, não ter nenhuma compreensão da honra e da verdade de Deus. Isso [esse conflito] é sobre destruir a história da terra de Deus, a terra sagrada. A terra dos judeus. É sobre justiça para os filhos de Deus e a terra sagrada. Israel e o exército israelense precisam proteger o solo deles."

O ator justifica a violência de Israel em Gaza, que ele vê como necessária. "Israel foi atacada por um terror inumano, bebês inocentes, mães, pais, avôs, e vocês, tolos, dizem que Israel é o problema."

Ao longo do texto, Voight se refere ao outro lado, sem especificar se está falando do Hamas ou de todos os palestinos, como "animais" várias vezes, e afirma ser mentira que Israel está atacando pessoas inocentes.

Os comentários do ator vão da contramão do que defende Angelina Jolie, que criticou os ataques de Israel à faixa de Gaza em suas redes sociais.

"Gaza tem sido uma prisão ao ar livre durante quase duas décadas e está rapidamente se tornando uma vala comum", escreveu em uma publicação. "40% dos mortos são crianças inocentes. Famílias inteiras estão sendo assassinadas".

"Enquanto o mundo assiste e com o apoio ativo de muitos governos, milhões de civis palestinos -crianças, mulheres, famílias- estão sendo coletivamente punidos e desumanizados, tudo enquanto são privados de alimentos, medicamentos e ajuda humanitária contra o direito internacional".