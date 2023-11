SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na véspera da formação da sétima roça de A Fazenda 2023 (Record), os peões passaram o dia debatendo como será a votação cara a cara que definirá os roceiros nesta terça-feira (07).

Peões brincam com possibilidade de novo carro de som

Tonzão e Cezar Black brincaram sobre um suposto novo carro de som.

Os peões brincaram que estaria passando na sede um carro do ovo.

Cezar: "Venha, Tonzão, retirar os seus ovos direto da Patrícia [nome dado a uma das galinhas]."

Tonzão: "30 ovos por R$ 10, cuidado..."

Depois da brincadeira, o PlayPlus direcionou as câmeras para a casa da árvore, que não tinha ninguém. A produção também retirou o som de algumas imagens.

Na semana passada, um carro de som invadiu a sede e revelou informações externas aos participantes.

Tonzão sobre influência de Simioni em Lily: 'Estava se descaracterizando'

Tonzão confessou que acreditava que Lily estava "se descaracterizando de si" por andar com Kamila Simioni. Henrique destacou que a peoa estava perdendo sua essência.

Tonzão: "Ontem, na dinâmica, eu gostei muito. A gente faz várias leituras psicológicas. Tu vê que o que a galera impõe, vou te dar um exemplo, se desfaz."

Tonzão: "Vou dar um exemplo aqui, tu [Lily], quando estava andando com as meninas, tu estava com o jeito de andar da Simioni, estava com o jeito de falar da Simioni, estava com o jeito de se posicionar da Simioni."

Tonzão: "Tu já estava se descaracterizando de você e dava agonia. A gente não pode ser evasivo, mas fala você que tem um pouco de liberdade..."

Henrique: "A gente tinha até comentado de falar com a Lily de manter a essência."

Jaquelline acredita que irá para a roça

Jaquelline sugeriu que ela irá para a próxima roça. A peoa acredita que o Fazendeiro possa indicá-la. Nesta madrugada, Shay sinalizou ao Paiol que poderia mandar a rival à berlinda.

Márcia: "A gente não sabe."

André: "Fica um solto. Por coerência, ele iria na Nadja. O Paiol, ontem mesmo, o Ton estava dizendo que o Lucas está tentando se aproximar, é um cara maneiro. A certeza de o Lucas ficar de fora para eles é grande, o Lucas não ir e ir a Nadja."

Jaquelline: "Eu acho que sou eu que vou sentar naquela primeira cadeira."

Márcia: "Acho que é um de nós, não sei quem."

André: "Isso é fato."

Márcia: "Um de nós vai sentar na primeira e na segunda [cadeiras da roça], já vou avisando."

Tonzão monta estratégia para tentar livrar grupo dos Crias da roça

Em papo com Yuri e Lily, Tonzão pensou sobre os possíveis cenários da próxima roça. O participante pontuou que a estratégia seria mirar em Nadja ou em Márcia Fu na votação.

Tonzão: "Vamos supor, a gente vota tudo na Nadja, a Nadja vai. Se a gente bota a Nadja de novo, estou dando um exemplo de quem é opção. A Nadja, a Mamuska, mas hoje quem a galera votaria mais."

Tonzão: "Fazendo a leitura, a Nadja puxa o Yuri, acho que Nadja puxa Yuri, acho que Mamuska puxa a Lily. A gente tem que fazer essa análise."

Tonzão: "Se a gente sobra... começa o Resta Um em nós, de um dos nossos, nós damos na Mamuska."

Lily: "Esse cenário é o que? Se Nadja fosse?"

Tonzão: "A gente pode ser sagaz. Dou exemplo, a Nadja puxou o Yuri ou a Mamuska puxou tu, Nadja ou Mamuska, qualquer uma delas puxou um de nós. O que a gente faz? O último de nós dá no Pôr do Sol."

Kally sobre rompimento com Pôr do Sol: 'A Rachel saiu e desandou'

Em uma conversa com Lily durante a tarde na academia, Kally disse acreditar que a expulsão de Rachel agravou sua relação com o Pôr do Sol - antes parte do grupo, ela agora faz parte do Paiol.

Kally: "Eu fico triste porque era pra eu ter percebido algumas atitudes, alguma coisa desde antes. Agora no meio do jogo que eu... Vai vendo as atitudes."

Lily: "Mas a gente não tem bola de cristal, Kally. É só vendo. Isso é do jogo. Pode recalcular a rota. Não é feio, é válido."

Kally: "Por mais que eu tava firme com um grupo, acho que as pessoas lá fora já viam que eu tinha mais aproximação ali, mais conexão, mais conversa com o outro grupo. Ficava mais tempo com os meninos. Uma vez eu disse: se eu ganhar o Fazendeiro, vou levar Alicia e o Black pro Kwaii e vocês pro rancho".

Kally classificou a expulsão de Rachel como o estopim para as tretas dela com o Pôr do Sol. "A Rachel saiu, o negócio desandou mais ainda. Por que a Rachel era a que mais me entendia, a gente tinha mais conexão em relação a jogo".