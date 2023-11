SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Prestes a estrear uma nova turnê, "Mister M Experience", em São Paulo, o ilusionista Val Valentino passou por duas experiências de quase morte recentes. A última foi justamente a responsável por convencê-lo a inaugurar a série de shows no Brasil, nesta quinta-feira, dia 9.

O povo brasileiro, sua energia e acolhida, ele diz, foram importantes em seu processo de cura, após o diagnóstico de um câncer de próstata. Valentino chegou a ouvir dos médicos que tinha um ano para organizar sua vida e se despedir, mas ele acreditava que novos tratamentos ou medicamentos surgiriam a tempo.

Enquanto esperava, decidiu visitar amigos no Brasil, em março de 2020, até que duas semanas depois, a pandemia de Covid-19 fechou os aeroportos e o mágico mascarado se viu preso num país estranho, sem família. Não entrou em pânico, mas conforme a situação no mundo se agravava, a dele também ficava mais preocupante.

Valentino não podia mais esperar e teve que fazer uma cirurgia às pressas, em São Paulo mesmo. "Mas eu fiquei calmo, não tive medo ou nervosismo. Foi como um poder que me fez levar isso a sério e pensar em como sobreviver", diz.

Hoje, se considera curado da doença, e comemora uma volta aos palcos que, em determinado momento, achou que jamais aconteceria.

As apresentações de "Mister M Experience" acontecem no teatro Procópio Ferreira até o fim do mês, e no ano que vem, os shows tomarão os palcos de outras cidades brasileiras. Só na sequência a turnê embarcará para outros países.

A montagem do cronograma é como um agradecimento aos brasileiros. "Eu cheguei num ponto que não tinha certeza se me apresentaria de novo. Mas a oportunidade veio, estou aqui e vou seguir o que meu instinto me manda fazer. É uma decisão passional [começar a turnê aqui]", diz.

Sua outra experiência de quase morte, conta, também o levou ao Brasil. Após um mal súbito em julho de 2019, que segundo ele o deixou morto por três minutos, ele recebeu mensagens do além, em especial da mãe recém-falecida. Ele não conseguia entender o que ela dizia, mas "captei a mensagem de que precisava vir ao Brasil".

"As coisas são como são, é difícil pensar em como teria sido se eu tivesse ficado nos Estados Unidos, mas eu recebi a mensagem para vir para cá, eu vim, senti o amor desse povo e aqui estou. Eu tive sorte, recebi várias mensagens que me levaram a isso."