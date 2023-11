SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Madonna se divertiu ao ser chamada de "gostosa" durante um show em Lisboa, Portugal, na noite desta segunda-feira (6). Imagens que viralizaram nas redes sociais mostram que a artista pop fica surpresa ao ouvir o elogio em meio a uma conversa com a plateia.

"Obrigada pelo 'gostosa', eu entendo", disse Madonna, fazendo uma pausa, após ouvir o grito. "Deve ter sido um brasileiro."

Após dezenas de gritos e aplausos vindos do público, a rainha do pop seguiu com uma breve explicação e falou sobre o país. "E isso [ser chamada de 'gostosa'] é uma coisa boa, há muitos brasileiros lindos no mundo", encerrou ela, garantindo mais comemorações.

Nesta segunda, Madonna faz a primeira de duas apresentações previstas em Lisboa da "The Celebration Tour", turnê que comemora suas quatro décadas de carreira.