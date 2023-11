SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Matthew Perry, morto no fim de outubro, planejava produzir uma cinebiografia sobre sua figura. Segundo Athenna Crosby, atriz amiga do artista, ele queria produzir um filme que refletisse sua trajetória e queria oferecer o papel principal ao ator Zac Efron.

"Ele me disse que queria fazer um filme sobre a sua vida, e ele já tinha trabalhado antes com Zac Efron no passado", disse Crosby durante uma entrevista ao Entertainment Tonight Canada. "Ele queria que o Zac Efron vivesse uma versão mais jovem dele, e planejava convidá-lo em breve para o projeto."

Ainda segundo a atriz, Perry queria contar mais de sua história ao público, em especial sua recuperação do vício em drogas.

"Ele queria divulgar a causa para ajudar mais pessoas. Ele estava mais otimista e feliz sobre tudo que queria fazer", afirmou Crosby.

Perry e Efron trabalharam juntos no filme "17 Outra Vez", de 2009. Os dois atores não chegaram a contracenar juntos, mas fizeram o mesmo papel: na história, Perry faz um homem que de repente rejuvenesce para sua versão de 17 anos, interpretada por Zac Efron.

A causa da morte do ator ainda não foi confirmada, mas uma overdose já foi descartada. O ator foi enterrado na última sexta-feira (3), em Los Angeles.