SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta terça-feira (7), as atrizes Mel Lisboa e Maria Bia se apresentam no espetáculo "Travessia", às 19h, no Itaú Cultural. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados na bilheteria do centro cultural, localizado na avenida paulista, região central de São Paulo.

A apresentação acontece em comemoração aos 25 anos de atuação do Polo Cultural, produtora que começou como um grupo de artistas independentes. A convite da criadora do Polo, Eneida Soller, o ator e palhaço Hugo Possolo criou um espetáculo que une música, dança, circo, teatro e literatura.

A apresentação é um mosaico de textos de nomes como Ítalo Calvino, Maria Carolina de Jesus, Pagu, Becht, Caetano Veloso e Oswald de Andrade. O roteiro do espetáculo, formatado em blocos, transita pela trajetória e expansão do Polo Cultural, criado na zona norte da capital e que atua por toda a cidade.

Também sobem ao palco a banda Bolero Freak, a poeta Débora Garcia ?do Sarau das Pretas? e os circenses Marina Soveral, na Lira, e de Cafi Ota, nos monociclos e malabares. Vindo do grupo Jogando no Quintal, o palhaço Nando Bolognesi dialoga com a plateia sobre o significado da expressão de um artista PcD pelo olhar da palhaçaria.