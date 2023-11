ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Cazé TV comemora os resultados de sua cobertura dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, que foi finalizada no último domingo (5). Mesmo sem transmissão na TV aberta, o projeto esportivo conseguiu bons resultados.

Ao todo, segundo dados obtidos pela reportagem, as transmissões conseguiram 65 milhões de pessoas e gerou mais de 240 milhões de videoviews nas plataformas digitais, confirme dados consolidados do YouTube.

O primeiro Pan da era digital também reverberou em páginas indiretas. Os atletas presentes nas redes sociais colheram frutos para além das medalhas. Os mutirões promovidos pela turma do Casimiro, na Cazé TV, multiplicaram o número de seguidores e o engajamento de alguns deles.

Os atletas que não foram alvos diretos da invasão da audiência da Cazé TV sentiram os reflexos de um contato com os fãs que não experimentaram em outros momentos de sua carreira, algo celebrado pela empresa.

O atleta Lucas Verthein, medalhista de ouro no remo pelo Brasil, por exemplo, foi um dos contemplados com essa repercussão das transmissões e, dias depois da conquista, fechou uma ação nas redes sociais com uma marca de eletrodomésticos, a Consul.

"Muitos fãs da CazéTV tiveram o primeiro contato com os Jogos nesta edição, e descobriram ídolos brasileiros dispostos e dedicados a lutarem até o fim por uma medalha para o nosso país. Foi bonito ver tanta gente se engajando, se divertindo e se emocionando ao longo dos dias", explica Fabio Medeiros, Head de Conteúdo da LiveMode, empresa parceira de Casimiro na Cazé TV.

Mesmo com os bons resultados, Medeiros admite que ajustou as transmissões após as críticas de parte do público pelo tom dos primeiros dias, que exagerou em piadas. O executivo diz que tudo foi ajustado rapidamente para a reação melhorar nas redes.

"Fomos ajustando nossas decisões conforme o público reagia. Nosso compromisso é fazer o melhor para o nosso público e isso inclui mudar rápido, caso alguma coisa não esteja muito boa. Essa flexibilidade é super importante nos ambientes digitais, com um comportamento tão imediato, Estamos orgulhosos do que fizemos no Pan e preparados para os Jogos Olímpicos de Paris", comentou.

Durante os Jogos Pan-Americamos, o streamer Casimiro anunciou que a Cazé TV vai transmitir os Jogos Olímpicos de Paris 2024, em acordo feito diretamente com o COI (Comitê Olímpico Internacional) após a Globo abrir mão da exclusividade da Olimpíada até 2032.