SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornalista João Leite Neto, 80, morreu nesta terça-feira (7), em Curitiba (PR). O comunicador, conhecido por ter sido apresentador do Cidade Alerta na década de 1990, morreu após sofrer uma parada cardíaca. A informação foi confirmada pela família e por uma nota de pesar da Record.

De acordo com o comunicado, Neto estava internado na capital paranaense enfrentando o tratamento contra um câncer e estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na última semana. "O corpo será velado e sepultado no bairro do Morumbi, na zona sul de São Paulo. A Record expressa suas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e admiradores do trabalho deste grande profissional da história da televisão brasileira", diz um trecho do texto.

João Leite Neto comandou o Cidade Alerta entre 1997 e 1998, além do Boletim de Ocorrências, em 1990. Anteriormente, ele integrou a equipe do Aqui Agora, no SBT, entre 1991 e 1997, depois, retornou para a emissora de Silvio Santos como apresentador, em 2008. Na década de 1970, foi repórter do Grupo Globo. Nos últimos meses, ele se dedicava ao "Milk News TV", canal no YouTube para comentários jornalísticos.

O apresentador também teve carreira política e foi eleito deputado estadual por São Paulo, em 1978, e disputou as eleições para o Senado por duas vezes, em 1994 e 1998.

Nascido em Itaporanga (SP), João Leite Neto era casado com Valéria. Além dela, ele deixa dois filhos, Rafael e Andréa.