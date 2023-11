SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Hello Kitty, personagem icônica da cultura japonesa, vai ganhar uma festa de aniversário para celebrar seus 49 anos no domingo (12), no Parque Burle Marx, região sul.

Pensado para crianças, o evento gratuito traz atividades lúdicas em uma mini pista de patinetes e bicicleta. Ao longo do dia, também acontecem brincadeiras com dominós gigantes, piscinas de bolinha e corridas de laços -peça de roupa que sempre acompanha a personagem.

Os convidados ainda podem tirar fotos com a aniversariante ou em cabines. Mesmo sem bolo, a festa terá sessões de parabéns, cantado durante todo evento para incluir o maior número de crianças.

Em 2022, a Hello Kitty recebeu mais de 3.500 convidados para a celebração.

Famílias que quiserem levar pets podem deixá-los em um espaço destinado aos animais no estacionamento do parque, mas precisam pagar uma diária de R$ 85 (já inclui o preço para estacionar).

PARQUE BURLE MARX

Av. Dona Helena Pereira de Moraes, 200 - Vila Andrade, região sul.

Domingo, 12 de novembro.

Das 10h às 16h

Entrada gratuita

Estacionamento pago no local