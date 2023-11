ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Realizado na noite da última terça-feira (7), o Prêmio Multishow 2023 teve um desempenho ruim de audiência em sua estreia na TV aberta. Exibido na Globo logo após as novelas "Terra e Paixão" e "Todas as Flores", a premiação não conseguiu atingir os dois dígitos nos números.

Segundo dados da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem, o show apresentado por Ludmilla, Tadeu Schmidt e Tatá Werneck marcou 9,7 pontos de audiência. O resultado é 23% menor em relação à média das últimas quatro terças-feiras do horário.

Na TV paga, porém, o festival conseguiu atingir a liderança de audiência entre os canais da televisão por assinatura, superando o canal Viva, que lidera o horário nobre com a reprise de antigas novelas da Globo.

O resultado chama a atenção porque a Globo teve uma noite boa no ibope. "Terra e Paixão" bateu seu recorde histórico com 30 pontos de audiência na capital paulista.

Já "Todas as Flores", exibido antes do prêmio, conseguiu 21 pontos, o seu melhor resultado nas noites de terça.

Iza foi a grande vencedora da premiação. A cantora pop superou nomes como Luísa Sonza e Ludmilla e conquistou três das 23 categorias da premiação.

"Muito, muito obrigada a todo mundo que acreditou no meu trabalho, que entende meu jeitinho de ser e que me inspira, é muito especial estar aqui na frente de tantas pessoas inacreditáveis que me amam e me inspiram", afirmou Iza, emocionada, ao vencer o posto de Artista do Ano, o principal da noite.

"Cante o que vocês quiserem, e as pessoas certas vão entender, todo mundo tem lugar", completou. Outro destaque foi Xande de Pilares, que venceu na categoria de melhor álbum do ano com "Xande Canta Caetano", superando "Escândalo Íntimo", de Luísa Sonza.