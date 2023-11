SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com cerca de 500 atividades em São Paulo em sua 6ª edição, a Virada da Consciência tem, além de ações voltadas ao combate ao racismo, programação que busca valorizar a cultura negra em diferentes frentes.

Entre os destaques, estão apresentações do espetáculo "Babilônia Tropical - A Nostalgia do Açúcar", a presença de baterias de escolas de samba na avenida Paulista e um baile black com clássicos do gênero.

A escritora moçambicana Paulina Chiziane, vencedora do Prêmio Camões de Literatura de 2021, também debate, de forma online, a literatura preta e as influências do continente africano pelo mundo.

Organizado pela Universidade Zumbi dos Palmares, o evento da Virada da Consciência é uma parceria com a Folha. A homenageada desta edição é a jornalista Glória Maria, morta no início do ano .

O evento acontece entre os dias 13 e 20 de novembro, mas em alguns eventos é necessário realizar a inscrição com antecedência.

Veja a seguir uma seleção dividida por áreas. A programação completa está no site oficial.

MÚSICA

Maglore

A banda baiana de rock alternativo apresenta as músicas de seu último álbum, "V", além de canções mais antigas de seu repertório, como "Aquela Força", "Mantra" e "Café com Pão".

Casa Natura Musical - r. Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros, zona oeste. 15/11 (qua.) às 21h30. R$ 50 a R$ 180.

1º Baile Virada da Consciência

Parceria da Universidade Zumbi dos Palmares com o grupo Musicaliando, que realiza shows e festas dançantes, o baile terá rodas de samba-rock e música black das décadas de 1970, 1980 e 1990.

Clube Esperia - av. Santos Dumont, 1313, Santana, zona norte. 18/11 (sáb.) às 22h. R$ 50. Ingressos no site clubedoingresso.com.

1º Encontro de Baterias e Ritmistas das Escolas de Samba

O evento reúne ao menos 500 ritmistas de dezenas de escolas de samba de São Paulo. Além de agremiações como Águia de Ouro, Mocidade Alegre, X-9 Paulistana e Camisa Verde e Branco, vai contar com outras escolas que integram a Liga de São Paulo.

MASP - av. Paulista, 1578, Bela Vista, região central. 19/11 (dom.) às 14h. Grátis

Show Paula Tesser

A cantora apresenta um repertório de compositores e intérpretes de origens francesas e cearenses remetendo à história do artista Sérvulo Esmeraldo, que tem a obra em exposição como parte da programação da Virada.

Centro Cultural do Banco do Brasil - r. Álvares Penteado, 112, Centro Histórico, região central. 18 e 19/11 (sáb. e dom.) às 16h. Grátis.

GASTRONOMIA

1ª Feijoada da Consciência

Traz cumbucas de feijão, carnes, farofa e legumes servidos separadamente em sistema de bufê cobrado por pessoa (R$ 30). A comida é acompanhada de um show de samba e de DJs que tocam ao vivo.

Fábrica do Samba - av. Dr. Abrahão Ribeiro, 497, Barra Funda, zona oeste. 18/11 (sáb) às 13h. R$ 30 (bebidas não inclusas).Os ingressos podem ser comprados na União das Escolas de Samba Paulistanas ou na LigaSP, na zona norte.

ARTES CÊNICAS

Babilônia Tropical - A Nostalgia do Açúcar

A peça se debruça sobre a história de um bilhete escrito por uma mulher em Pernambuco no século 17. Nele, ela diz que dará seis caixas de açúcar ao conde Maurício de Nassau, que chega para governar as possessões holandesas no Brasil. Conforme investigam o contexto em que o bilhete foi escrito, questões de classe, gênero e raça ligam o passado ao presente.

Centro Cultural do Banco do Brasil - r. Álvares Penteado, 112, Centro Histórico, região central. 16 e 17/11 (qui. e sex.) às 19h. R$ 30 em ingressos.ccbb.com.br.

ARTES VISUAIS

Exposição Floresta Encantada

Formada pelo duo audiovisual VJ Suave, a exposição usa recursos de realidade virtual, animações 3D, games interativos e sons especializados para exibir saberes dos povos indígenas e uma imersão nos poderes da natureza.

Caixa Cultural - pça. da Sé, 111, Centro Histórico, região central. De 13 a 21/11 (seg. a ter.) às 10h. Grátis.

Exposição Sérvulo Esmeraldo - Linha e Luz

Faz uma retrospectiva dos 60 anos de produção do escultor cearense Sérvulo Esmeraldo (1929-2017). Ao todo, exibe 110 obras que refletem sobre o período em que o artista realizou suas criações entre São Paulo, Ceará e França.

Centro Cultural do Banco do Brasil - r. Álvares Penteado, 112, Centro Histórico, região central. De 15 a 20/11 (qua. a seg.) das 9h às 20h. Grátis. Retirada de ingressos no local.

PALESTRAS

1º Congresso do Samba

Vai discutir, em mesas que acontecem entre 14 e 17 de novembro, temas como os papéis da mulher no Carnaval e da escola de samba na sociedade. Entre os debatedores estão a ex-presidente da União de Escolas de Samba Paulista, Edleia dos Santos, e a presidente da Mocidade Alegre, Solange Cruz. Os ingressos serão distribuídos no local por ordem de chegada.

Fábrica do Samba - av. Dr. Abrahão Ribeiro, 497, Barra Funda, zona oeste. De 14 a 17/11 das 16h30 e às 19h30. Grátis.

O Brasil que Queremos Ter

O congresso sobre educação, comunicação e cultura antirracistas chega a sua 12ª edição e traz para o debate nomes como a presidente do instituto African Diaspora, de Nova York, Kassie Freeman, a reitora pro tempore da Universidade de São Paulo Raiane Assumpção e o ex-senador da República Cristovam Buarque, além do dramaturgo Walcyr Carrasco, que será mediador de uma das mesas.

Campus da Universidade Zumbi dos Palmares - av. Santos Dumont, 843, Bom Retiro, zona central. 16 e 17/11 (qui. e sex.) às 19h. Grátis.

LITERATURA

11ª Festa do Conhecimento, Literatura e Cultura Negra

Celebra, em dois dias de debate, o legado da jornalista Glória Maria, discutindo temas como sua luta contra o racismo e sua trajetória como comunicadora. Também participam nomes como o jornalista Zeca Camargo, colunista da Folha, e o humorista Hélio de La Peña.

Campus da Universidade Zumbi dos Palmares - av. Santos Dumont, 843, Bom Retiro, zona central. 18 e 19/11 (sáb. e dom.) às 14h. Grátis. Ingressos distribuídos por ordem de chegada.

FlinkSampa Digital

A escritora moçambicana Paulina Chiziane, vencedora do prêmio Camões de Literatura de 2021, participa de uma mesa online ao lado do professor e romancista angolano António Quino. A dupla discute a literatura preta e as influências do continente africano na escrita ao redor do mundo. A conversa acontece no dia 18 de novembro. Já o músico e escritor angolano Kalaf Epalanga e a jurista e escritora de Cabo Verde Vera Duarte Pina compõem a programação do dia 19.

Para assistir basta se cadastrar no site www.flinksampa.com.br onde acontece a transmissão. Grátis.

ESPORTE

2º Torneio de Basquete 5x5

Um total de 16 equipes, entre femininas e masculinas, vai disputar o torneio amistoso, que contará com times de universidades como Insper, Mackenzie, ESPM, Federal do ABC, Getúlio Vargas,USP e Santa Casa entre outras. As equipes da Universidade Zumbi dos Palmares também participam do torneio, sendo que o time feminino ocupa o primeiro lugar no ranking de basquete da liga.

Clube Esperia - av. Santos Dumont, 1313, Santana, zona norte. 18 a 20/11 (sáb. a seg.). 15h. Grátis.

5ª Corrida e Caminhada da Consciência

Tanto a corrida de 5 km como a caminhada de 2,5 km têm trajeto que abrange as avenidas Santos Dumont e Braz Leme, na região norte. As inscrições podem ser feitas até o dia 14/11 por maiores de 16 anos por meio do site ticketsports.com.br.

Praça Heróis da FEB - pça. Heróis da Força Expedicionária Brasileira, 25-63, Santana, zona norte. 20/11 (seg.) às 7h. R$ 80 (valor da inscrição). Grátis (público).