SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em meio a desavenças familiares com Graciele Lacerda, noiva de Zezé Di Camargo, as duas filhas do sertanejo, Wanessa e Camilla Camargo, saíram em defesa do pai nesta quarta-feira (8).

Em vídeo publicado no Instagram, elas afirmaram que fazem parte de uma família que se ama e respeita, apesar de não ser perfeita.

"Houve uma separação entre um homem e uma mulher, não entre mãe e pai com seus filhos", disse Camila. "Está rolando uma coisa injusta sobre o nosso pai", completou.

Na terça (7), o filho caçula do cantor, Igor Camargo, informou que não trabalha mais para o artista e confirmou que os dois não estão unidos.

A tensão começou a partir de desavenças supostamente publicadas por Graciele em um perfil fake nas redes sociais. Igor criticou a postura do pai, que defendeu a noiva. Amabylle, noiva do filho, foi uma das atingidas pelos supostos ataques virtuais.

Agora, as duas filhas afirmaram que o pai sempre apoiou os três filhos.

"É um pai extremamente carinhoso e generoso. Sempre foi um alicerce para a nossa família", disse Wanessa. "Estamos aqui para dizer também: pai, a gente te ama, sempre".

Camilla completou afirmando que o pai, a mãe (Zilu) e os três filhos sempre serão uma família.

As duas não citaram o nome de Graciele. Elas receberam apoio de famosos como Sandy e Lúcio Mauro Filho.

"Força, meninas. Vocês sabem da verdade de vocês", disse Sandy.