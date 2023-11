SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Filmes e comida se misturam no SP Food Film Fest, mostra de cinema dedicada a produções sobre o mundo da gastronomia e da alimentação.

O festival chega à sua segunda edição nesta quinta (9) e segue até o dia 19 com sessões na Cinemateca. As projeções de alguns filmes são seguidas por degustações de pratos relacionados à história exibida.

Quem assistir à "Mulheres À Beira de um Ataque de Nervos", clássico de Pedro Almodóvar, por exemplo, poderá provar um gaspacho, tipo de sopa fria à base de tomates -mesma receita que a personagem Pepa usa para dissolver soníferos na trama. A sessão é no dia 11, às 20h30.

Outro clássico, "A Fantástica Fábrica de Chocolate", de 1971, é exibido no dia 12, às 17h, e o público poderá provar chocolates. O filme japonês "Volte Sempre", sobre um casal que toca um restaurante de lámen, é exibido no dia 10, às 18h30, seguido de degustação do prato típico.

O longa "Comer Beber Viver", do taiwanês Ang Lee, vencedor de Oscar de melhor filme estrangeiro, acompanha um cozinheiro semiaposentado e terá prova de rolinhos de primavera. Na sexta (10), às 20h30.

Voltado ao público infantil, há sessões seguidas de degustações de "A Dama e o Vagabundo", animação que imortalizou a cena em que a dupla de cachorros protagonistas divide um prato de macarronada (dia 11, às 14h30), e "A Princesa e o Sapo", sobre uma princesa que deseja ter um restaurante próprio (dia 18, às 16h).

Há ainda degustação de sorvete, morango, pizza, cerveja e samosa com pimenta. Documentários também compõem a seleção. Entre eles, "Os Catadores e Eu", de Agnès Varda sobre o desperdício e a fome, e "Muito Além do Peso", sobre a obesidade de crianças no Brasil.

A retirada de ingressos é liberada uma hora antes de cada sessão. Além das projeções na Cinemateca, algumas das produções serão exibidas de graça na plataforma Spcine Play durante o período.

No local, haverá também uma exposição do fotógrafo Paulo Vitale que retrata chefs como Helena Rizzo, Iêda de Matos, Telma Shiraishi e Claude Troisgros. Debates e aulas-shows com chefs completam a programação.

O chef Felipe Schaedler, do restaurante Banzeiro, participa de uma conversa com Pedro Saad, Luciano Oreggia e Paulo Vitale. O encontro é acompanhado da exibição da série "Chefs do Brasil", em estreia mundial na sexta, dia 17. A chef Graziela Scorvo Tavares, chef-executiva da cozinha da Ocupação 9 de Julho, ensina a fazer um pão de ló de alfeizerão e pudim vaporoso no dia 10, às 14h30. A programação completa está no site.

2ª SP FOOD FILM FEST

Quando 09/11/2023

Onde Cinemateca - lgo. Senador Raul Cardoso, 207, Vila Mariana, região sul

Preço Grátis

Link https://www.spfoodfilmfest.art.br/