SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jered Leto escalou o famoso edifício de Nova York, o Empire State Building, vestindo um macacão vermelho, nesta quinta-feira (9). No Instagram, o ator disse que era fascinado pelo arranha-céu desde criança. A aventura, no entanto, teve um motivo: a divulgação da nova turnê de sua banda.

"Não tenho certeza se foi o Guinness World Records, o King Kong, mas algo sobre essa estrutura icônica sempre capturou minha imaginação", escreveu Leto, compartilhando o vídeo da aventura. "Eu amo escalar. É uma das poucas coisas que encontrei que me afasta um pouco das pressões da vida e me ajuda a encontrar um pouco de liberdade".

Segundo ao site Vanity Fair, o vencedor do Oscar não escalou os 102 andares. Ele partiu do andar 86 (onde fica o observatório) até chegar ao topo, na base da antena iluminada. O percusso, de aproximadamente 400 metros, foi feito em 20 minutos. "Tenho que ser honesto. Foi muito, muito difícil. Foi muito mais difícil do que eu pensava que seria", disse ele em entrevista ao The Sun.

A aventura comemorou o lançamento da nova turnê de 30 Second to Mars, banda de rock alternativo da qual Leto faz parte, assim como seu irmão, Shannon. "Estamos tão entusiasmados por voltar à estrada e por ver vocês em tantos lugares incríveis por todo o mundo. Já passou muito tempo. Temos saudades de vocês. Amamos vocês. Nos vemos muito em breve", escreveu ele. Veja vídeo.

Tags:

Nova York