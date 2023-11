RIO DE JANEIRO, RJ E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após fãs relatarem arrastões e corre-corre na saída do show do RBD no Rio de Janeiro, a PMERJ (Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro) promete reforçar o patrulhamento para a segunda data no Estádio Nilton Santos - Engenhão.

Depois de 2h15 de show e muita emoção. os fãs do RBD passaram por um grande sufoco. O público tentou voltar ao estádio, mas a segurança do local impediu que eles permanecessem dentro do espaço, revoltando os presentes. Questionado por Splash, um profissional da segurança respondeu: "Essa segurança é privada, lá fora já está normal".

Ao sair do estádio, a reportagem presenciou mais corre-corre. Houve pelo menos três arrastões na entrada da estação de trem e correria na passarela. "O show estava lindo e tudo foi organizado lá dentro, mas a saída foi triste, infelizmente. Precisa de mais policiamento e mais empatia dos seguranças, disse a estudante carioca Rayris Teles, 25.

Teve arrastão na saída sul e, uns oito minutos depois, na passarela do trem. Algumas pessoas até pularam lá de cima. Com o corre-corre, vim parar aqui na saída leste. Os seguranças não deixaram entrar no estádio novamente. Isso é negligência. Segurança é para orientar e proteger. Rayris Teles, estudante

"Também falei com um trio de policiais e eles disseram que não podiam sair do posto deles porque cada esquina tinha três deles. É muito pouco para a quantidade de gente e tamanho do estádio", completa a jovem.

Após os episódios de violência, fãs se aglomeraram próximo a carros de polícia, e até um hospital privado virou refúgio. "Vimos policial deter um homem na estação de trem. Voltamos correndo", relatou uma terceira fã a Splash. A PMERJ não respondeu a questionamentos da reportagem sobre o número de pessoas detidas.

O RBD ainda fará um show no Rio e seis em São Paulo. O grupo se apresenta novamente no Estádio Nilton Santos - Engenhão hoje. Nos dias 12 e 13 de novembro, os mexicanos passarão pelo Estádio do Morumbi, em São Paulo, e depois se apresentarão no Allianz Parque nos dias 16, 17, 18 e 19.