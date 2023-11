SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O segundo show de Taylor Swift na Argentina marcado para a noite desta sexta-feira, dia 10, foi adiado por causa das fortes chuvas em Buenos Aires. Agora, a apresentação da turnê Eras ocorrerá no próximo domingo, dia 12.

"Devido às condições climáticas adversas e priorizando a segurança de todos, o show que ocorreria hoje no estádio do River Plate vai ocorrer no domingo, no mesmo horário. Os ingressos comprados para hoje seguirão válidos para domingo", informou a produtora DF Entertainement.

A previsão do tempo para o próximo domingo em Buenos Aires indica céu nublado com temperatura batendo os 23 graus. Taylor vem ao Brasil na semana que vem. Aqui, ela fará shows no Rio de Janeiro e em São Paulo, entre os dias 18 e 25 de novembro.