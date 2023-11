ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A banda RBD, formada pelos protagonistas da novela "Rebelde" (2004), não irão conceder ou participar de programas do SBT durante seu período no Brasil para a realização dos shows da sua turnê de reencontro.

Por opção da produção que trouxe os shows para o Brasil e da gravadora da banda, Anahí, Christian Chávez, Christopher Uckermann, Dulce María e Maite Perroni vão apenas participar de programas da Globo.

No próximo domingo (12), o "Fantástico" vai exibir uma entrevista exclusiva com os cinco, realizada no Rio de Janeiro durante a semana, pelo repórter Kiko Menezes. Existe uma gravação agendada com o RBD nos estúdios da Globo em São Paulo.

O SBT tentou trazer a banda para participar, mesmo rapidamente, do Teleton, maratona beneficente que acontece neste fim de semana, mas não houve autorização.

Houve também tentativas para o Domingo Legal, de Celso Portiolli, programa que o RBD chegou a participar nos anos 2000 ainda quando era comandado por Gugu Liberato (1959-2019), mas sem sucesso.

O fato chama a atenção porque RBD é um produto que ganhou popularidade graças a novela "Rebelde", sucesso no SBT nos anos 2000. A Globo falava pouco do fenômeno na época por ser um produto de sua concorrente.

A emissora de Silvio Santos reprisou a novela duas vezes, em 2014 e neste ano, mas ambas as reexibições foram fracassos nos números de audiência e finalizadas antes da exibição de todos os capítulos.