RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A eliminação de Henrique Martins de A Fazenda 15 e deixou Cezar Black preocupado. Em conversa com Radamés Furlan na tarde desta sexta-feira (10), ele analisou o resultado da berlinda e os dois começaram a discutir sobre as dinâmicas para as próximas semanas. "Esse estreitamento com os crias foi uma bosta! Essa proximidade. Por que me bota numa posição de tirar um pouco o pé, tentar pesar menos a mão. Isso para mim é péssimo", começou o peão.

O ex-BBB lembrou do carinho que sente por Lilly. "Criei uma relação de carinho com ela. Também tenho proximidade com o Ton e com Yuri. Antes, eu não tinha essa camaradagem", pontuou. Ele então comentou que vai repensar daqui por diante como irá se posicionar contra os rivais no jogo.

"Hoje penso duas vezes em me posicionar. Infelizmente, o jogo é cruel e a gente tem que se posicionar cada vez mais, se a gente quiser ficar, e a gente não vai poder escolher dois lados nas dinâmicas", avaliou.

Black considerou perigoso focar apenas nos rivais do Pôr do Sol. "Se a gente bater na tecla do Pôr do Sol em toda dinâmica, a gente vai se ferrar. Se eles tiverem mais próximos do público...", completou e Radamés concordou com a avaliação do enfermeiro.