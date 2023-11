SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na capital paulista, em outubro de 1981, uma morte misteriosa chocou os moradores da região central: senhor T, membro de uma poderosa família, cometeu suicídio durante um jantar. Seu sobrinho desapareceu no mesmo dia. A história é a trama de Murder Mystery, atividade imersiva que combina teatro e investigação.

A produção acontece em um casarão histórico, localizado no bairro da Consolação, em São Paulo. Na experiência, o espectador é convidado a participar de um jogo, como detetive do caso, no qual familiares, funcionários e amigos da vítima são suspeitos. A proposta é semelhante aos jogos de tabuleiro Clue e Detetive.

Ao entrar na residência dos Martino, é preciso guardar seu celular e bolsa em armários. Na recepção do evento, a decoração tem cartazes com referências à morte do senhor T. Nos demais ambientes, há candelabros, móveis antigos e vitrolas que remontam a atmosfera da década de 1990.

Depois, o visitante recebe uma prancheta com o nome de todos os personagens e deve realizar uma vistoria na casa para encontrar pistas.

Dois grupos são divididos de maneira aleatória e cada um deles é guiado por um dos quatro suspeitos (irmão gêmeo do senhor T., filho, cunhada e um tenente amigo da família), que apresentam todos os cômodos e respondem às perguntas dos investigadores.

O objetivo é descobrir se houve suicídio e, caso tenha ocorrido um crime, quais suas motivações. A produção permite que os objetos sejam vasculhados nos quartos, salas e cozinha. Os investigadores podem acompanhar o tempo transcorrido para a conclusão das acusações em cronômetros espalhados pela casa. A atividade dura 1h30.

Depois dos questionamentos, os grupos são divididos novamente de acordo com o tipo de adesivo colado nas pranchetas. Separadas por cor, as equipes se reúnem para discutir as teorias. Ao final, os detetives descobrem os detalhes do enigma.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site ou app da Fever e estão disponíveis a partir de R$ 87. A atração Murder Mystery fica em cartaz até 29/11.