SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Anthony Daniels, de 77 anos, que interpretou o robô C-3PO em "Star Wars", se prepara para vender os adereços que guardou dos filmes da franquia. Entre eles, o famoso capacete dourado que usou no primeiro filme -estimado em US$ 1,22 milhão.

Segundo a BBC, o ator, que vem ao evento CCXP, no Brasil, neste ano, colocou quase 200 itens à venda por meio do leiloeiro britânico Propstore, incluindo parte de sua fantasia de C-3PO, roteiros que ele usou durante a produção e até partes da icônica nave espacial Millennium Falcon.

A Propstore começou a leiloar vários itens de filmes e televisão na quinta-feira na sede da BAFTA em Piccadilly, em Londres. O ator, que estará presente no leilão, disse que se sente "muito bem com isso e muito animado" com o evento.

A maioria dos itens da coleção de Daniels serão leiloados neste sábado.

O ator também tem lembranças de Star Wars em exibição na sua casa. Uma pequena estátua de tijolo Lego de seu personagem que ganhou depois de trabalhar em um filme e uma estatueta de C-3PO, projetada para se parecer com um Oscar, que ele guardou da empresa de produção Lucasfilm.

Esses itens, Daniels não tem planos de leiloar. "Eu vou levá-los para o túmulo", disse à BBC.

Daniels revelou ainda que, enquanto trabalhava no último filme da saga, "O Ascensão Skywalker" de 2019, disseram a ele que poderia levar itens do set se quisesse, mas recusou por já ter "o suficiente".