ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Com passagens por Globo e CNN Brasil, onde comandou diferentes telejornais, a apresentadora Monalisa Perrone está fora da televisão desde que foi demitida do canal de notícias de Rubens Menin, no ano passado --a partir daí, sumiu.

Monalisa não fez qualquer aparição pública e deixou de atualizar sua página no Instagram, sua única rede social oficial na internet. Neste período, ela recebeu duas sondagens e propostas para retomar a carreira.

A primeira foi da Band, que queria reforçar seu jornalismo. A segunda foi da BM&C News, canal de notícias dedicado ao mercado econômico popular na internet e que está nas principais operadora de TV paga no país, como Claro e Sky.

Nas duas ocasiões, quando foi procurada por executivos, deu a mesma resposta: que está vivendo uma "vida livre" e que não tem interesse em voltar para a mídia. Hoje, ela divide sua vida entre São Paulo e os Estados Unidos, onde tem residência fixa.

Monalisa tem evitado até mesmo dar entrevistas para falar como anda sua vida. O F5 tentou entrevistar a jornalista, que diz não ter intenção de conversar sobre seu momento atual.

A âncora tem sido comparada a Ana Paula Arósio, atriz que abandonou a carreira em 2011 e retorna em raríssimas aparições para realizar comerciais. A última delas foi em 2020, para o banco Santander.

Monalisa Perrone começou sua carreira na Jovem Pan, como repórter. Depois, se transferiu para a Band, onde começou a carreira na TV. Em 1999, foi contratada pela Globo, e teve seu auge em 2014, quando virou apresentadora do Hora 1, nas manhãs da emissora.

Cansada de acordar de madrugada para comandar um jornal que ia ao ar bem cedo, Monalisa aceitou proposta da CNN Brasil em 2019 e deixou a Globo.

Na CNN Basil, ficou até 2022, onde comandou o Expresso CNN e o Jornal da CNN. Mesmo com contrato em vigor, Monalisa teve o vínculo rescindido no início de dezembro do ano passado e saiu da emissora.