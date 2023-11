SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem estava na portaria 3 dos Estúdios Globo do Rio neste sábado (11) se surpreendeu ao ver Fátima Bernardes, 61, chegar de cadeira de rodas para uma gravação. A apresentadora recentemente sofreu um acidente e quebrou o pé.

Fátima esteve na Globo para gravar sua participação na vinheta de final de ano, da qual diversos contratados da emissora participaram. Marina Ruy Barbosa, Gloria Pires, Maju Coutinho, Cauã Reymond e Lázaro Ramos eram alguns dos presentes.

A apresentadora do programa The Voice Brasil estava confirmada no Teleton, do SBT, neste final de semana. Com o acidente, a participação foi cancelada. Em seu lugar, a Globo liberou Patrícia Poeta para participar da maratona beneficente da concorrente.

O próprio The Voice Brasil, que está se despedindo da grade da Globo, precisou se adequar às novas circunstâncias. Com gravações em andamento, a apresentadora precisou gravar usando muletas.

Neste ano, a vinheta de fim de ano da Globo tem como conceito "Hoje a Festa É Sua" e deverá contar com a participação do público. Desde agosto, a emissora vem recebendo por meio de uma plataforma digital sugestões de cenas para o elenco da emissora gravar. A campanha está programada para ir ao ar em dezembro.