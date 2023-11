SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - João Augusto Liberato e João Silva, filhos de Gugu Liberato e de Fausto Silva, o Faustão, se encontraram na televisão novamente. Eles apareceram juntos no programa Teleton, do SBT, no último sábado (11).

Herdeiros de dois dos maiores apresentadores da história da TV brasileira, eles contribuíram na arrecadação de dinheiro para as doações feitas pela a atração. O programa foi comandado por Patrícia e Rebeca Abravanel, herdeiras de outro gigante da televisão, Silvio Santos, e Celso Portiolli.

Segundo a revista Caras, os filhos de Gugu e Faustão interagiram não só com os apresentadores do SBT, mas também com Marcos Mion, este da Globo, Virginia Fonseca, Lexa e Zezé di Camargo, entre outros famosos que participaram do programa. No fim, trocaram tortas no rosto.

Antes de aparecerem juntos no SBT, João Augusto Liberato e João Silva já haviam feita uma participação no quadro "Lipsync", do programa do Domingão com Huck, da Globo. Na ocasião, o filho de Faustão disse como o drama de saúde vivido por seu o uniu ao filho de Gugu, que morreu há quatro anos.