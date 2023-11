SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O novo filme dos estúdios Marvel e da Disney, "As Marvels", que reúne três super-heroínas, teve a pior estreia da história entre as produções do Universo Cinematográfico Marvel, com uma estimativa de US$ 47 milhões nas bilheterias dos Estados Unidos.

Na estreia global, o filme arrecadou US$ 110,3 milhões, valor abaixo das expectativas para os 51 mercados onde estreou.

Com a baixa bilheteria nos Estados Unidos, a produção tira o recorde de menor estreia de "O Incrível Hulk", de 2008, que arrecadou US$ 55,4 milhões, sem ajuste para inflação --a Marvel, que não era propriedade da Disney na época, fez parceria com a Universal para Hulk. A outra menor estreia do MCU pertencia a "Homem-Formiga", da Marvel-Disney, que arrecadou US$ 57,2 milhões nos EUA, na sua estreia em 2015.

Em análises feita por veículos especializados dos Estados Unidos, como Variety e Hollywood Reporter, já era esperado que o filme fosse mal. A Marvel lançou nove filmes desde o início da pandemia e não alcançou a casa do bilhão com nenhum deles, o que alimenta a teoria de que existe uma "fadiga de super-heróis".

O cenário da estreia no fim de semana não chega perto das salas de cinema lotadas com pessoas fantasiadas para assistir filmes como "Vingadores: Ultimato" (2019) e "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa" (2021), que também apostavam na união de diferentes super-heróis.

Nem mesmo o impulso de entrevistas com o fim da greve de atores de Hollywood nesta semana funcionou. Brie Larson, uma das protagonista, apareceu no The Tonight Show de sexta-feira e em um teatro em Nova York.

A superprodução de US$ 200 milhões é uma sequência do filme Capitã Marvel de 2019, estrelado por Larson, que teve uma estreia de US$ 153,4 milhões na América do Norte, e uma bilheteria global de US$ 1,13 bilhão, sem ajuste para inflação.

No novo filme, a poderosa Capitã Marvel tem seus poderes unidos aos da adolescente muçulmana Kamala Khan (Iman Vellani, estrela de Miss Marvel) e de sua sobrinha postiça Monica Rambeau (Teyonah Parris). Juntas, elas precisam derrotar Bar-Denn, vilã que procura um artefato antigo capaz de canalizar e expelir raios de energia.

"As Marvels" recebeu uma classificação B do público --antes, apenas "Eternos" e "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania" haviam recebido a nota baixa. A maioria dos lançamentos do chamado MCU, na sigla em inglês, recebeu alguma variação de um A.