SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alexandre Corrêa, 51, acusado de agredir a sua esposa, Ana Hickmann, já teve outras polêmicas em sua vida. Nos bastidores, o empresário é conhecido por seu jeito ríspido de lidar com diversas situações.

Nas eleições de 2018 e 2022, Corrêa declarou voto e fez campanha firme para angariar eleitores ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele chegou a gravar um vídeo que foi repostado por Flávio e Carlos Bolsonaro mostrando motivos para que ele fosse reeleito.

Em 2012, Corrêa viveu uma outra polêmica, desta vez com Adriane Galisteu. Na época, Galisteu disse que Ana Hickmann seria uma pessoa melhor se fosse mãe.

O empresário ficou indignado e deu uma resposta considerada preconceituosa, dizendo que Galisteu seria lésbica.

Com tamanha agressividade, as falas assustaram Adriane Galisteu. "Estou começando a ficar com medo dele. Do jeito que ele grita, é capaz de me bater", declarou Galisteu na Band na ocasião. Hoje colegas de Record, Galisteu e Ana já fizeram as pazes.

Atualmente, Correa administra, ao lado da modelo, a empresa Ana Hickmann Ltda, que negocia o uso do nome da apresentadora em produtos, ações de publicidade e mídia.

Recentemente, veio à tona que a empresa acumula dívidas e está em batalha contra o Banco do Brasil na Justiça, devido à cobrança de uma dívida de R$ 1,2 milhão. Ao todo, as dívidas somam quase R$ 3 milhões.

Em 2020, Corrêa passou por um tratamento contra um câncer no pescoço. Após o tratamento, durante o qual Ana Hickmann demonstrou solidariedade a ele publicamente, ele foi considerado curado.