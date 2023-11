SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Acontece nesta terça-feira, dia 14, a primeira mesa de discussão do 1º Congresso do Samba, evento que compõe a programação da Virada da Consciência. O evento é promovido pela Universidade Zumbi dos Palmares e tem o apoio da Folha.

Agendada para às 19h30 no Auditório da Fábrica do Samba, na Barra Funda, a primeira noite do congresso terá como mote o debate sobre a presença feminina nas escolas de samba.

Intitulada "Mulheres e o Carnaval", a mesa reúne a ex-presidente da União das Escolas de Samba Paulistanas, Edleia dos Santos, a presidente da escola Mocidade Alegre, Solange Cruz Bichara Rezende, a presidente de honra da Lavapés Pirata Negro, Rosemeire Marcondes, e a jornalista cofundadora do coletivo Sambaquilomba, Lyllian Bragança. A mediação será da jornalista Maitê Freitas.

Já no dia 15, o congresso recebe Vanessa Dias e Vânia Vilhena, diretoras sociais das escolas Rosas de Ouro e Unidos de Vila Maria, respectivamente, o sociólogo e sambista Tadeu Kaçula e o jornalista e professor da Unesp Juarez Xavier para discutir o papel social das agremiações na mesa "Escolas de Samba: Território de Sociabilidade e Sustentabilidade." Excepcionalmente neste dia, as palestras acontecem a partir das 16h30.

O congresso segue no dia 16, a partir das 19h30, com a mesa "O Turismo, a Festa e os Desfiles das Escolas de Samba na Economia da Cidade de São Paulo", que reúne os jornalistas Alberto João e Oswaldo Faustino, o carnavalesco Sidnei França e o coordenador do Centro de Estudos Periféricos para discutir o papel das escolas de samba e dos desfiles na economia da cidade de São Paulo. A mediação é de Thobias da Vai Vai, presidente de honra da escola.

Por fim, no dia 17, também às 19h30, o debate se debruça sobre a história das escolas de samba e sua evolução ao longo dos anos na mesa "Tradição e Modernidade: O Futuro que Queremos para o Samba de São Paulo". Sob a mediação da jornalista Adriana Terra, a palestra contará com o sambista e jornalista Fernando Penteado, o historiador Bruno Baronetti e os radialistas Moisés da Rocha e Cláudia Alexandre.

Os ingressos para todos os dias são gratuitos e distribuídos por ordem de chegada antes de cada mesa. Serão disponibilizadas 70 vagas por dia.

1º CONGRESSO DO SAMBA

Quando 14/11/2023

Onde Auditório da Fábrica de Samba - av. Dr. Abraão Ribeiro, 505, Bom Retiro, região central

Preço Grátis - ingressos distribuídos por ordem de chegada

Acessibilidade Há acesso e circulação sem barreiras físicas, sanitário adequado e local reservado para cadeirantes com acompanhante