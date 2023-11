ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A apresentadora Ana Hickmann, 42, dará entrada nos próximos dias no pedido de separação de seu marido, o empresário Alexandre Corrêa, 51, após a denúncia de violência doméstica ocorrida no último sábado (11), em Itu, no interior de São Paulo.

A própria ex-modelo afirmou isso para colegas da Record na manhã desta segunda (13) quando ela estava na sede da emissora para apresentar o programa Hoje em Dia, segundo apurou a reportagem. Ana chegou ao local e apresentou a atração sem a aliança de casada.

Para os amigos, Ana agradeceu o carinho de todos, e disse que tentará fazer tudo da forma mais discreta possível por causa do filho do casal. O garoto presenciou a cena, segundo o depoimento de Ana para a Polícia, e está muito abalado com o que ocorreu.

Ana não quer que o filho veja os pais brigando de forma pública, e tem voltado sua atenção no momento ao menino, com o apoio de seus familiares que moram em São Paulo.

A Record ofereceu que Ana Hickmann se afastasse do trabalho para ficar ainda mais próximo da criança, mas a apresentadora fez questão de continuar, por entender que seguir sua vida profissional normalmente vai ajudá-la a se recuperar.

O divórcio entre Ana e Correia é complicado por conta de questões empresariais. O empresário é quem cuidava de todos os negócios da família, inclusive do licenciamento do nome da ex-modelo para o lançamento de produtos.

Estima-se que a fortuna gire em torno de R$ 150 milhões, oriundos especialmente de contratos para a venda de óculos e joias, por exemplo.

Procurada pela reportagem, a assessoria de Ana Hickmann preferiu não se pronunciar.

ENTENDA O CASO

Conforme o relato contido no BO, Alexandre Correa pressionou Ana Hickmann contra a parede e ameaçou desferir cabeçadas nela. Quando ela se desvencilhou e correu para a área externa para pegar o celular e ligar para a polícia, o empresário teria fechado com força uma porta de correr, prendendo o braço esquerdo da mulher, que ficou ferido.

Quando a polícia chegou à casa do casal, Correa já havia saído. Ana foi sozinha até a Santa Casa de Itu, onde foi atendida e liberada. Na sequência, foi escoltada pela polícia até a delegacia central da cidade, onde registrou o BO. Ela não solicitou medida protetiva.

Mais cedo, a apresentadora divulgou uma nota sobre o assunto. Hickmann agradeceu a preocupação dos fãs, que lotaram as redes sociais com mensagens desde que a notícia viralizou, após ser descoberta pela imprensa local.

Segundo sua assessoria de imprensa, ela "está em casa, bem e felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física".

No Hoje em Dia desta segunda (13), Ana agradeceu o carinho e diz que ainda não está pronta para falar sobre o que aconteceu. "Assim que estiver, colocarei para fora tudo o que está no meu coração", disse a ex-modelo.