SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cezar Black é o novo detentor do Poder da Chama de A Fazenda 15 (Record). Após vencer uma prova exibida nesta segunda-feira (13) pelo reality show, o peão terá um poder especial durante a formação da roça desta terça-feira (14). O desafio testou a habilidade e velocidade dos jogadores.

Além do ex-BBB, apenas três pessoas participaram da disputa: Shayan, Sander Mecca e WL Guimarães. Conforme explicado por Adriane Galisteu, os jogadores enfrentavam um circuito de corrida com várias etapas. No início, eles precisavam conduzir um carrinho manual e, em seguida, acertar bolas em uma cesta, pegar bandeiras e completar uma volta.

No final, Black levou a melhor. Com a vitória, ele encaminhou os três rivais para a baia e indicou um quarto nome para a categoria: Lucas Souza.

O poder laranja, determinado por votação popular e que é uma das opções na roça, já foi revelado: "O fazendeiro ganha R$ 20 mil se deixar você indicar o primeiro roceiro de hoje". O poder branco será conhecido somente durante o programa ao vivo desta terça.