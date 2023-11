SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora canadense Alanis Morissette desembarcou em São Paulo na manhã desta terça-feira (14). Ela se apresenta no Allianz com ingressos já esgotados. Na chegada, tirou foto com alguns fãs e sorriu para fotógrafos e a quem acompanhava sua chegada em território brasileiro.

O show, único da artista no Brasil, celebra o álbum "Jagged Little Pill", lançado há 25 anos e premiado com cinco Grammy. Quem abre a apresentação é a baiana Pitty.

A última vez que Morissette pisou em palcos brasileiros foi em setembro de 2012, quando veio com a turnê do seu então novo disco "Havoc and Bright Light".

Mas a cantora já havia estado no país em 1996, quando participou de uma gravação de "Malhação". Ela veio ao Brasil naquele ano para divulgar exatamente o disco "Jagged Little Pill", composto por hits como "You Oughta Know", "Ironic" e "You Learn".

Em uma parada nos estúdios Globo, gravou uma participação em que cantava "Head Over Feet", ao lado de Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters que morreu em março de 2022.