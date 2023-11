SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Matt LeBlanc, intérprete do personagem Joey Tribbiani em "Friends", publicou no Instagram uma homenagem para Matthew Perry, que fez Chandler Bing no seriado. Perry morreu aos 54 anos no fim do mês passado.

"É com o coração pesado que digo adeus. Os momentos que tivemos juntos estão entre os meus favoritos da vida. Foi uma honra dividir o palco com você e te chamar de amigo. Vou sempre sorrir quando pensar em você e nunca vou te esquecer", escreveu LeBlanc na legenda de uma série de fotos em que ele aparece com Perry.

"Abra suas asas e voe, irmão, você está finalmente livre. Muito amor. E acho que você ficou com os 20 dólares que me devia", completou o ator.

LeBlanc e Perry eram parte do sexteto protagonista de "Friends", que tinha ainda os atores Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, e David Schwimmer.

Perry foi encontrado afogado na banheira de sua casa, em Los Angeles. A morte não foi causada por overdose de fentanil e metanfetamina, segundo o resultado da autópsia, e também não foram encontrados resquícios dos opioides no corpo dele.