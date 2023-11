RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A cantora gospel Bobbi Storm surpreendeu seus seguidores ao compartilhar um vídeo, onde aparece sendo chamada a atenção em pleno voo. Nas imagens, ela discute com um comissário de bordo que pede silêncio e ainda a manda sentar depois das reclamações de outros passageiros. A americana teria usado os corredores do avião como palco de um pequeno show.

Bobbi senta, mas reclama da bronca. Depois de um tempo, ela se dirige aos passageiros próximos ao seu assento e explica que estava feliz pelas indicações a dois prêmios Grammy e, por isso, resolveu a agradecer em forma de cantoria. Sem cerimônia, ela prometeu cantar "mais baixinho" outras músicas.

Incomodados, os passageiros então voltaram a chamar a tripulação para resolver a situação e aí a cantora teve que ficar calada até o fim do voo. Após o episódio, Storm fez um novo vídeo e relatou que não entendeu toda a polêmica, pois sempre cantou dentro de aviões. Disse ainda que Deus havia chamado para cantar naquele momento. "Era a minha missão".

Bobbi Storm, que tem 175 mil seguidores no Instagram, foi criticada por muitos internautas pela situação e o vídeo viralizou nos Estados Unidos. A companhia aérea responsável pelo voo, Delta, precisou se pronunciar sobre a polêmica alertando com relação ao respeito dos passageiros dentro das aeronaves. "Para a segurança de nossos clientes e tripulação, é sempre importante seguir as instruções".

Com a repercussão do caso, o jornal New York Times entrou na polêmica e ressaltou que as indicações citadas por Bobbi Storm não foram individuais, mas sim pela sua participação junto ao grupo Maverick City Music por Melhor Álbum Gospel e Melhor Performance/Música Cristã Contemporânea.