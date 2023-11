SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O romance entre Taylor Swift e Travis Kelce parece ter saído do vídeo de "You Belong With Me" da cantora e projetado para a vida real. No clipe, a artista interpreta uma nerd apaixonada por um homem que é jogador de futebol americano, parecido com o enredo dos filmes de comédia romântica adolescente.

Apesar de ser um astro da NFL (liga de futebol americano), o interesse de buscas por Kelce atingiu pico em setembro, segundo o Google Trends. Esse mês coincide com o começo das especulações sobre os dois estarem tendo um affair.

Além disso, dados do Trends mostram que nos últimos 90 dias, Kelce está entre os principais assuntos relacionados à cantora, ocupando a quinta posição.

QUEM É TRAVIS KELCE?

Jogador do Kansas City Chiefs, ele tem 34 anos e é o tight end, posição no time ofensivo com funções tanto no ataque quanto na defesa. Nascido em Ohio, EUA, ele foi draftado -quando um jogador universitário é escolhido para integrar a NFL- pelos Chiefs em 2013.

Assim como Taylor coleciona grammys, Kelce coleciona prêmios importantes no futebol americano como dois títulos do Super Bowl com seu time, além já ter sido sete vezes selecionado para o jogo das estrelas da NFL, o Pro-bowl, e eleito quatro vezes para o time da temporada.

O irmão dele, Jason Kelce, também é jogador de futebol americano. Ele atua como pivô no Philadelphia Eagles. Em fevereiro, ambos se enfrentaram em um duelo do Super Bowl, sendo que o time de Travis saiu vitorioso.

Taylor até já se declarou fã do Philadelphia Eagles ao citar o time na música "Gold Rush" do disco Evermore, lançado em 2020. "Eu me vejo remando no seu piso de madeira/ Com minha camiseta do Eagles pendurada na porta".

ROMANCE COM TAYLOR SWIFT

Em julho, Kelce contou no podcast New Heights, que divide com o irmão, que foi a um show da Taylor e tentou dar a ela uma pulseira de amizade com seu número de telefone, mas não conseguiu.

Ele diz que ficou desapontado ao saber que a cantora não fala antes ou depois dos shows para preservar a voz, já que durante a turnê The Eras Tour, ela canta 44 músicas por quase três horas de performance.

Apesar da tentativa não ter decolado, começaram as especulações de que, após esse episódio, ambos teriam entrado em contato. Em setembro, Kelce convidou Taylor para assistir a um de seus jogos. Ela foi vista sentada ao lado da mãe do jogador e vibrando quando ele marcou um touchdown. Eles foram filmados indo embora juntos após a partida.

Depois de um mês, o casal foi visto de mãos dadas em um restaurante badalado em Nova York.

Na passagem da turnê de Taylor pela Argentina, Kelce estava na plateia ao lado do pai da cantora e recebeu uma homenagem. Ao final da performance, ela alterou a letra de "Karma" e incluiu o verso: "Karma é o cara do Chiefs, vindo direto para casa para mim".