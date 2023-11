SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dia da formação da oitava roça de A Fazenda 2023 (Record) teve a formação da berlinda que acontecerá no programa ao vivo desta terça-feira (14) como o principal assunto.

Mas, além disso, os peões enfrentaram problemas no trato dos animais, reclamaram de seus próprios aliados e, claro, tentaram combinar o melhor cenário para seu grupo no 'votatório' de mais tarde.

PROBLEMAS NO TRATO DOS ANIMAIS

Cezar Black não foi o único que passou perrengue no cuidado com a vaca. Radamés e André também enfrentaram dificuldades com o cavalo e com as ovelhas, respectivamente.

Radamés tinha que fazer o cavalo sair da Baia. No entanto, Colorado não queria se mexer nem sair do ambiente.

Insistindo, o jogador chamou o nome do animal diversas vezes e, após um longo período, Colorado cedeu. O cavalo chegou até a correr um pouco com o peão depois disso.

André tinha que levar as ovelhas para o cercado. Contudo, os animais não queriam obedecê-lo.

O ator bateu palmas e pediu para os bichinhos cooperarem. Enquanto alguns decidiram seguir as instruções e entrar no cercado, o famoso teve que resgatar outros que estavam tentando fugir.

'NADJA ESTÁ FAZENDO A CABEÇA DELE', DIZ LUCAS SOBRE ALIADO

Para Lucas, Nadja tem influenciado André. Kally concordou e ainda expôs sua opinião sobre Márcia Fu.

Lucas: "Nadja está fazendo a cabeça dele [André]. Ela veio me cobrar que não coloquei ele na dinâmica. Já coloquei ele em outras dinâmicas. Queria colocar você naquela. Eles ficam p*tos que eu te salvo nas dinâmicas."

Kally: "E eu jogo com o Paiol. Eu sou aliada a eles. Quero que a Márcia saia, ela está se achando."

Lucas: "O que vai pegar são as atitudes dela no jogo."

SHAYAN E ALICIA TAMBÉM RECLAMAM DE ALIADO: 'EU ESTOU FICANDO AGONIADO COM ISSO'

Alicia e Shayan criticaram o posicionamento de Cezar Black. Os Paioleiros apontaram que o aliado não deixa ninguém falar e estão agoniados com isso.

Alicia: "Ele está passando do ponto."

Shay: "Ele está sendo grosso."

Alicia: "É, para quê?"

Shay: "Tudo é na razão dele, a gente não pode falar nada."

Alicia: "Você falou certo, é como se a gente estivesse na discórdia o tempo inteiro. Isso é pior para ele, né?"

Shay: "Falei, ele está transferindo para a gente também."

PEÕES ESPECULAM VOTOS DA OITAVA ROÇA

Os peões se dividiram e comentaram sobre a oitava formação.

"Se a casa for na Nadja, se eu ver que talvez a Nadja esteja sendo votada pelos Crias, eu acompanho o voto deles. Aí, teoricamente, se Nadja puder ir pela casa, o Yuri puxou a Jaque e a Nadja puxaria o WL. Começaria [o Resta Um] ali no W, terminaria no Ton, puxaria a Márcia e a gente acaba indo. Márcia, André, Jaque e Lucas. Lucas para tu e sobra o Rada", disse Cezar.

"Poder ser, sim. Isso", concordou Kally.

Em outro ponto da sede, os Crias também analisaram os cenários.

Lily: "Decidiu quem tu vai?"

WL: "A gente não ia na Alicia?"

Lily: "A gente determinou isso ontem?"

WL: "A gente falou aqui em cima, eu e Tonzão. Falei: 'se tu for na Alicia, vou seguir no rumo, vou junto'."

Lily: "Falei que eu ia pensar."

Yuri: "Acho que vai ter que ver como vai ser o desenrolar da roça ali. Porque, pega a visão, o Nascer do Sol [Pôr do Sol] pode ir no Black, o Paiol pode ir no Tonzão, mas também pode ir na Márcia. Pôr do Sol pode ir na Alicia também."

No quarto, Tonzão sugeriu a WL que o grupo votasse em Cezar Black, porque o Pôr do Sol poderia seguir os votos dos Crias.

RADAMÉS RECLAMA DE PEÕES

Após retornarem para a sede na tarde, os peões repercutiram a dinâmica realizada minutos antes.

Radamés reclamou que houve uma torcida grande dos peões contra ele - a dinâmica foi vencida por Sander: "Torcida contra estava grande!"

Shay: "Olhares né."

Radamés: "Nossa senhora! Tá amarrado, tá repreendido."

Shay: "Isso que é f*da, galera fica... Ninguém quer ver pessoas ganhando. Tem uma galera que torce contra."

Alicia: "Não tem espírito esportivo!"

Radamés: "Pessoal fica de olho grande".