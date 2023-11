SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jaquelline Grohalski, Lucas Souza , Márcia Fu e Sander Mecca disputam a permanência em A Fazenda 15 (Record) nesta semana. Um dos quatro será o oitavo eliminado da atual edição do reality show e deixa a competição na quinta-feira (16). Antes disso, três deles (Jaquelline, Lucas e Sander) enfrentam a prova do fazendeiro nesta quarta-feira (15), e o vencedor escapa da berlinda.

A largada da roça foi com Cezar Black, que pegou os seus dois envelopes do Poder da Chama e entregou o de cor laranja para Shayan. A seguir, o contemplado leu seu poder: o fazendeiro Yuri Meirelles ganharia R$ 20 mil se deixasse ele escolher o primeiro roceiro do dia. Assim, o líder declarou seu voto diretamente para a roça: Jaquelline Grohalski.

Depois, iniciou-se a votação da casa e Márcia Fu recebeu o maior número de indicações (7) -tornando-se mais um nome na roça. Na sequência, Black leu o envelope do poder branco: indicar um terceiro roceiro, saindo da baia. Ele optou por indicar Lucas Souza para a votação da semana.

A seguir, os peões passaram pela dinâmica do "resta um" e Sander Mecca foi levada à roça. Ele, por sua vez, definiu o veto: Márcia Fu, que não poderá disputar a prova do fazendeiro desta quarta.

QUEM VOTOU EM QUEM NA OITAVA ROÇA A FAZENDA 15

- Yuri Meirelles votou em Jaquelline Grohalski;

- Radamés Furlan votou em Márcia Fu;

- Tonzão Chagas votou em Cezar Black;

- Jaquelline Grohalski votou em Cezar Black;

- Shayan votou em Márcia Fu;

- Lucas Souza votou em Cezar Black;

- Sander Mecca votou em Márcia Fu;

- WL Guimarães votou em Nadja Pessoa;

- Kally Fonseca votou em Márcia Fu;

- Márcia Fu votou em Cezar Black;

- Alicia X votou em Márcia Fu;

- Nadja Pessoa votou em Lily Nobre;

- Lily Nobre votou em Márcia Fu;

- André Gonçalves votou em Cezar Black;

- Cezar Black votou em Márcia Fu.