RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O prefeito do Rio de Janeiro perdeu a paciência com fãs de Taylor Swift. Cansado de receber pedidos de ingressos para os três shows da cantora na cidade, Eduardo Paes usou as redes sociais para mandar um recado que não tinha entradas disponíveis para as apresentações da intérprete de "Cruel Summer", "Blank Space", "Shake It Off", entre outros hits.

"Não tenho ingressos para o show da @taylorswift13. Pela atenção, obrigado!", escreveu Eduardo Paes. A forma seca do prefeito na postagem causou estranheza nos seus seguidores, já que ele quase sempre usa o bom humor para interagir com os internautas.

A publicação gerou logo reações dos fãs de Taylor. "Ainda tem camarote à venda. Compra um e distribui os ingressos", brincou um seguidor. " Vai lá na porta do Engenhão que às vezes rola doação de última hora de ingressos", avisou o segundo internauta e o terceiro completou: "Temos alguns aqui para vender. Todos confiáveis, Dudu! Se você quiser... DM aberta!"

Após passar pela Argentina, a cantora chega ao Brasil com sua estrondosa turnê "The Eras Tour". São três shows no Rio (17, 18 e 19), no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, às 19h30. Depois, Taylor segue para São Paulo, em mais três apresentações, todos com ingressos esgotados.

Enquanto, a equipe de Taylor já está no Rio, fãs fizeram registros de um jantar da diva pop com a também cantora Gracie Adams, em Nova York, Estados Unidos, nesta terça-feira (14). A previsão é que Taylor venha para o Rio de Janeiro nesta quinta-feira (16), na véspera das apresentações brasileiras.