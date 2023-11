SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lisa Kudrow, que interpretou Phoebe em "Friends", também prestou sua homenagem a Matthew Perry. Desde esta terça-feira (14), os atores que contracenaram com o artista no seriado publicaram desabafos e mensagens de carinho a Perry, que morreu no último dia 28 de outubro.

Em seu texto, Lisa expressa muita saudade do colega e agradeceu pelas risadas. "Obrigado por me fazer rir tanto de algo que você disse, que meus músculos doeram e lágrimas escorreram pelo meu rosto todos os dias", diz, em um trecho.

A parceria nos bastidores também foi enaltecida pela atriz. "Obrigado por aparecer no trabalho quando você não estava bem e então ser completamente brilhante. Obrigado pelos melhores 10 anos que uma pessoa pode ter."