SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os preparativos para a chegada de Taylor Swift estão a mil e agitam a cidade do Rio de Janeiro. Após se irritar com mensagens de fãs da cantora solicitando ingressos, Eduardo Paes afirmou que a cidade vai homenagear a artista.

"Vamos ter a Taylor Swift devidamente homenageada, a sua chegada às terras cariocas. Seja bem-vinda, Taylor Swift. E que seja feliz, com os swifties", disse ele em coletiva de imprensa para o anúncio do Plano Verão, de acordo com o portal g1. A homenagem está planejada para ser no Cristo Redentor.

As apresentações da cantora na cidade serão nos dias 17, 18 e 19, e a cidade prepara planejamento especial de segurança e trânsito. Após as apresentações no Engenhão, a cantora segue para São Paulo, onde se apresenta nos dias 24, 25 e 26 deste mês.