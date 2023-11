SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPRJ) abriu uma ação para obrigar que a empresa T4F, responsável pelos shows de Taylor Swift na cidade, forneça água aos fãs presentes nas apresentações desta noite e deste domingo (18), no Estádio do Engenhão. O pedido da liminar, caso deferido, exige a supervisão de um oficial de justiça e estabelece que o descumprimento da decisão judicial pela empresa acarrete em uma multa mínima de R$ 100 mil.

A ação foi instaurada pelo Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon) da DPRJ, junto ao plantão judiciário da capital, e busca garantir que a T4F disponibilize pontos de distribuição, hidratação e abastecimento de água em quantidade adequada para o público presente nos shows. O Nudecon também solicita que a empresa seja proibida de impedir o acesso dos fãs portando garrafas plásticas de água para consumo pessoal.

O primeiro dia da turnê de Taylor Swift no Rio, ocorrido na sexta-feira (17), foi marcado pela morte de uma jovem de 23 anos após passar mal. Os fãs denunciaram ter sido impedidos de entrar no local do evento com garrafas d'água, e o preço cobrado pela empresa no estádio foi considerado excessivo.

Na ação, o Nudecon argumenta que o valor cobrado era exorbitante para pessoas economicamente vulneráveis, que utilizaram suas economias para adquirir os ingressos e não têm condições de comprar água e alimentos dentro do evento. O Nudecon destaca, na solicitação de liminar, que a Lei Estadual nº 2424/95 obriga bares, restaurantes e estabelecimentos similares a servirem água gratuitamente, um requisito que não foi cumprido no primeiro show.