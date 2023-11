SÃO PAULO, SP, E RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - O show de Taylor Swift que acontece nesta segunda-feira (20), no Rio, teve menos público do que os anteriores. Splash esteve presente nas três apresentações da cantora que aconteceram no Engenhão, sendo possível observar "buracos" na pista premium desta noite.

Se nos dois shows anteriores, no dia 17 e do dia 19, não havia espaço para se locomover no setor, hoje foi possível identificar locais sem aglomerações. Nas imagens, é possível até mesmo ver pessoas sentadas no chão.

Os valores da pista premium começavam com R$1.050 e poderiam ficar muito mais caros se fossem os pacotes VIP.

É provável que o desfalque de público tenha sido causado pelo adiamento show do dia 18 e a possibilidade do reembolso total do valor do ingresso. Com essa opção, muitos resolveram não assistir à apresentação de hoje.

O prazo da T4F para pedir reembolso era até 6h da manhã de hoje, disponibilizando no sistema os ingressos devolvidos. Na tarde desta segunda, havia ingressos para todos os setores da apresentação desta segunda-feira no Rio.

Questionada, a T4F diz que não divulga o número do público de shows separadamente.

O QUE ACONTECEU

Taylor Swift adiou o show que faria sábado (18) no Rio de Janeiro após a morte de Ana Clara Benevides, 23, na sexta (17) e o forte calor na cidade no dia. A capital fluminense atingiu 42,5°C, com sensação térmica de quase 60°C, segundo Inmet. Os fãs que estavam no estádio choraram e vaiaram ao saber da notícia.