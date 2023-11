RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Natal do rei Charles 3º pode não ser do jeito que o monarca planeja nos últimos dias. O seu filho mais velho, o príncipe William, avisou que irá ficar de fora da tradicional celebração dos Windsor. Motivo? As possíveis presenças de Harry e Meghan Markle. Segundo a revista britânica OK Magazine, o marido de Kate Middleton continua magoado e ainda não tem intenção de voltar às boas com irmão.

A reportagem reforça que o monarca está empenhado em reconstruir sua relação com o filho mais novo. De acordo com uma fonte próxima à família britânica, mesmo não convidado para as comemorações do aniversário dos 74 anos do rei, Harry ligou para o pai. O episódio foi visto como um avanço na reaproximação do caçula com os parentes.

William não teria gostado do contato e avisou que ele, Middleton e os três filhos não irão passar as festas natalinas caso Harry e Markle estejam presentes. Harry e William estariam brigando há anos. O relacionamento piorou após a entrevista dos duques de Sussex à apresentadora Oprah Winfrey, em março de 2021, dizendo que a realeza se preocupou com o tom de pele do filho do casal. Harry alegou ainda que seu pai e William estavam "presos" na família real.

Os assessores da família real ainda não se pronunciaram sobre a possível ida de Harry e Markle para o Reino Unido no Natal. Os mesmos representantes da realeza também não falaram sobre o incômodo de William em relação aos planos de seu pai e de seu irmão.