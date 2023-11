SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os fãs de Elvis Presley agora tem a oportunidade de adquirir um importante acessório do astro. Quase cinco décadas desde sua morte, um colar usado pelo artista vai ser leiloado.

O adereço, em formato de uma garra de leão, pode ser comprado por US$ 500 mil (aproximadamente R$ 2,4 milhões). Usado por Elvis durante anos, inclusive durante momentos bem conhecidos da vida do astro, como por exemplo em seu encontro com Muhammad Ali, o acessório esteve em posse do Museu Elvis Presley por anos, mas agora está sendo leiloada pela casa de leilões Gotta Have Rock and Roll, de acordo com o jornal americano TMZ.

A peça contém diamantes e rubis e também pode ser vista em registros da comemoração de cinco anos de Lisa Marie, fruto do relacionamento de Elvis com Priscilla. Ela morreu em janeiro deste ano, aos 54 anos, em decorrência de uma obstrução do intestino.

Em agosto deste ano, um revólver do cantor foi comprado por R$ 1 milhão em leilão. Ele a recebeu de presente em 1976. O objeto é personalizado com estrelas de cinco pontas e uma águia segurando uma bandeira americana.