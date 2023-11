SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A banda canadense Metric substitui o grupo MUNA na programação do Primavera Sound 2023.

Katie Gavin, vocalista do MUNA, fraturou o tornozelo. Com isso, a banda cancelou as apresentações em São Paulo e Buenos Aires.

"Ficou claro que fazer mais viagens e shows seria um risco muito grande para o tornozelo [de Katie], que no momento está se curando de uma fratura por avulsão", publicou o grupo. "Faremos tudo que pudermos para voltar assim que for possível. Obrigada por entender, por favor, aproveitem esses festivais e saibam que estaremos lá em espírito. Sentimos muito e amamos vocês."

Metric se apresentará no dia 2 de dezembro, sábado. Entre os sucessos da banda estão as faixas "Gimme Sympathy" e "Gold Guns Girls".

O Primavera Sound acontece nos dias 2 e 3 de dezembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.