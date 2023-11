SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Enquanto Taylor Swift se apresenta no Brasil neste final de semana, seu amado Travis Kelce vai passar o feriado de Ação de Graças --tradicional nos Estados Unidos-- sozinho. Nem sua família vai estar presente para celebrar o dia especial com ele, disse o jogador.

"Vou comer KFC já que ninguém vai estar aqui", disse Kelce no podcast New Heights, que apresenta com seu irmão Jason Kelce. O irmão, então, o convidou para passar a data com suas sobrinhas, já que eles "terão muita comida".

Após fazer três shows no Rio de Janeiro, Swift seguiu direto para São Paulo, onde fará mais três apresentações no próximo final de semana, 24, 25 e 26 de novembro.

Os irmãos relembraram alguns feriados que celebraram com seus companheiros de equipe desde que jogavam futebol na faculdade --ambos jogaram na Universidade de Cincinnati. Travis também revelou que ele e os Chiefs tiveram uma celebração de "Friendsgiving" no fim de semana.