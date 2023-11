SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda canadense Metric vai substituir o grupo Muna no Primavera Sound 2023. A Muna cancelou seus shows em São Paulo e Buenos Aires após Katie Gavin, a vocalista, fraturar o tornozelo. Os substitutos se apresentam no dia 2 de dezembro, um sábado.

"Ficou claro que mais viagens e shows serão um risco muito grande em termos de danos a longo prazo para seu tornozelo, que está se curtando de uma fratura por avulsão [aquelas em que um tendão ou músculo arranca um pedaço do osso no ponto em que está preso]", disse a banda em um comunicado publicado no Instagram.

"Dissemos várias vezes, antes desses shows, o quanto significava para nós encerrar esse ciclo na América do Sul. Sabemos que temos fãs lá desde o início, e estamos ansiosos para conhecê-los e agradecer por tudo o que fizeram por nós", continua o grupo.

O Primavera Sound vai acontecer nos dias 2 e 3 de dezembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.