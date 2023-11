SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empresário Alexandre Correa se manifestou, nesta quarta-feira (22), sobre as supostas novas ameaças que teria feito à apresentadora Ana Hickmann. Ele disse que não tem mais contato com a comunicadora, desde a denúncia feita contra ele por violência doméstica e lesão corporal.

"É mentira! Eu não tenho prova alguma contra Ana Hickmann. Ana Hickmann é uma mulher de imagem e conduta ilibada", disse Correa, em publicações nos stories do Instagram. "Número dois: eu não estou fazendo ameaça alguma, mesmo porque eu não falo com Ana Hickmann desde o ocorrido, no sábado retrasado."

Ele fez um apelo para que haja cautela na divulgação de informações. "Cuidado com o que está sendo publicado, está passando do ponto, passando dos limites, já não é nem mais questão de criatividade, isso é muito sério o que vocês estão fazendo e isso prejudica a Ana, a mim, a família e os negócios", reiterou.

A apresentadora Ana Hickmann, 42, registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal e violência doméstica contra o marido, Alexandre Correa. O fato ocorreu no dia 11 de novembro durante a ida dela à delegacia central de Itu (no interior de São Paulo), onde o casal mora, após a Polícia Militar ser acionada por causa de uma briga entre eles.