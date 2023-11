SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Erasmo Carlos, morto há exatamente um ano, vai ganhar um disco póstumo. A Som Livre anunciou nesta quarta (22) o álbum, ainda sem título, e confirmou a estreia nesta sexta (24) da primeira faixa do trabalho. Seu lançamento está previsto para abril de 2024.

Batizada de "A Menina da Felicidade", a canção é do gênero do axé e se trata de uma colaboração do cantor com Gaby Amarantos. De acordo com a gravadora, o dueto era parte do trabalho que Erasmo havia iniciado após a estreia de seu último disco em vida, "O Futuro Pertence à... Jovem Guarda".

No Instagram, a gravadora descreveu mais do trabalho. "A ideia era chegar justamente no futuro da jovem guarda, ou seja, nas meninas e nos meninos que fazem hoje a nova história da música", afirma a Som Livre. "Erasmo registrou ideias, rabiscou letras, esboçou melodias, gravou 'demos' e fez canções inteiras."

O disco póstumo conta com o produtor Marcus Preto e o filho de Erasmo, Leo Esteves, na produção.

Além de "A Menina da Felicidade", o álbum contará com outra faixa com vocais de Erasmo. O resto da produção terá faixas gravadas por nomes como Tim Bernardes e Russo Passapusso, integrante do BaianaSystem.

De acordo com os produtores, um novo single será lançado após o Carnaval do ano que vem, para preparar o público para a chegada do disco.