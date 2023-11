RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ator Sebastian Chacon, intérprete do extrovertido baterista Warren Rhodes do filme "Daisy Jones & The Six", foi acusado de estuprar e agredir sexualmente três mulheres. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (23) pela revista People.

Segundo um documento obtido pela reportagem, as agressões teriam acontecido entre 2017 e 2022 em Nova York, Los Angeles e Nova Orleans. Um advogado de Chacon disse em um comunicado que o ator "nega veementemente as acusações" e aguarda a decisão da Justiça.

Uma das vítimas afirma que tinha 16 anos quando conheceu Chacon no set de um programa de televisão chamado Crash and Burn. Chacon, que tinha 24 anos na época, supostamente a ficou rodeando até que depois de meses, eles se beijaram após um encontro no New Museum, na cidade de Nova York.

De acordo com o processo, Chacon frequentemente a convidava a jovem, identificada como Jane Doe 1 no processo, para ir ao seu apartamento. Em uma ocasião, ela alegou que o ator tentou tirar suas calças. Dias depois, ela voltou ao encontrá-lo em um evento, onde ele supostamente a encorajou a consumir bebidas alcoólicas. No final da noite, Chacon a levou para o apartamento dele. Ela o acusou de penetrá-la sem consentimento ou contracepção.

As outras duas mulheres, identificadas nos processos como Jane Doe 2 e Jane Doe 3, alegaram que estavam em relacionamentos românticos com o ator e o acusaram de "amor-bomba", uma tática reconhecida por psicoterapeutas como uma "forma de manipulação psicológica e emocional que leva ao gaslighting e ao abuso".