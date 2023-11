SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Zezé Di Camargo recuperou o momento em que decidiu se casar com Zilu, sua ex-mulher. Em entrevista ao PodCats, nesta quarta-feira (22), o cantor sertanejo falou sobre o relacionamento do casal, quando tinha 19 anos, e afirmou que traiu ela em diversos momentos.

"De repente, casei com 19 anos, porque minha ex-mulher engravidou", afirmou ele, ao ser questionado sobre o romance deles. "Ela [Zilu]é quatro anos mais velha que eu, e os pais dela eram contra o nosso namoro, porque achavam que eu era um moleque e não tinha futuro. Queriam que ela casasse com um cara mais velho que ela, que tivesse futuro. É normal de todo o pai pensar isso. Eu não tinha onde cair morto. Vivia de cantar num lugar ou outro."

A dupla de Luciano conta que os pais dela eram contra a relação e que seguraram a informação da gravidez até o terceiro mês. "Não tinha mais como esconder, eu falei para ela: então nós vamos casar. Por que se você confiou em mim, e ficou grávida de mim, eu não vou deixar sua família te massacrar."

Além disso, Zezé disse ter traído Zilu durante os 32 anos de relacionamento. "Eu sou um homem vivido, que passou por todas as experiências com mulheres na vida. Mulheres bonitas iguais a Gra [Graciele Lacerda, atual do sertanejo], eu tive o quanto eu quis durante a minha vida. Teve uma época na minha vida, de 1992 a 2005, que eu era bagaceira. Eu passava o rodo. Eu não nego isso."

O artista, no entanto, frisa que nunca deixou de "cumprir com as obrigações". "Isso não quer dizer que eu deixei de ser um puta pai, que eu deixei de amar meus filhos (...) Chegou num momento que eu falei: espera aí, eu não aguento mais ficar fazendo o que estou fazendo e ficar passando por bonzinho: fazer uma coisa e mostrar para os outros que eu sou outra, que é o que a maioria faz. São hipócritas e mentirosos. Eu cheguei num momento e falei: não dá mais para segurar essa onda. Quando eu sai fora, eu fui detonado."