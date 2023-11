SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de Paraty, Luciano de Oliveira Vidal (MDB), se pronunciou sobre a queda geral de energia que atingiu a cidade nesta quinta-feira (23), o primeiro dia da edição deste ano da Flip.

Em vídeo publicado nas redes sociais, ele criticou a Enel, empresa dona da concessão de energia elétrica na região, e pediu que o governo federal tome providências sobre o caso. A luz foi reestabelecida na cidade depois de quatro horas, às 23h.

"Nós já estávamos alertando o governo federal, fomos uma das primeiras cidades a denunciar a Enel", afirmou o prefeito na postagem. "No ano passado, fui em pessoa [a Brasília] falar dos problemas que Paraty estava tendo."

Vidal relata que o centro histórico sofre com falta de energia já há alguns meses, afirmando que a queda de luz na última quarta (22) é parte de um padrão. Ele também diz que a prefeitura entrou com ação civil pública contra a Enel, e que o juiz concedeu uma multa de R$ 1 milhão à companhia por desrespeito às benfeitorias --com cobranças adicionais de R$ 10 mil por dia e R$ 100 mil por mês.

Segundo o prefeito, a Enel declarou à administração municipal que o apagão de hoje se deve à queda de um raio em uma região vizinha, que partiu um cabo de energia. A empresa decidiu desligar a luz de Paraty para fazer o conserto, dando previsão final de reparo para 21h30, mas só cumpriu o combinado às 23h.

Ele ainda diz que acionou o Procon e orientou os cidadãos a tomarem a mesma medida. "Alertamos o Brasil inteiro, mas lamentavelmente o país acha que só acontece em Paraty. Agora, São Paulo e Rio de Janeiro também estão sofrendo, e em todo lugar aonde a Enel tem a concessão."

"Não adianta criticar os prefeitos, querendo fazer politicagem. Nós estamos aqui sofrendo em plena Flip, cheio de turistas e visitantes do Brasil inteiro e do mundo. Ontem foi um caos no centro histórico e agora essa queda de energia"