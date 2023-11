SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Camarote Salvador anunciou que Carlinhos Brown está entre os confirmados do evento.

"Sempre apostamos em grandes nomes do cenário musical para nossas atrações. E, neste ano, estamos muito felizes em contar com artistas consagrados mundialmente para as apresentações nos dois espaços de shows", afirma Luciana Villas-Bôas, diretora-executiva da Premium Entretenimento, responsável pelo camarote.

Carlinhos Brown também vai se apresentar no Warm Up do evento em São Paulo, no dia 30 de novembro, no Auditório Ibirapuera - Oscar Niemeyer. Outras atrações do warm up são Luiza Viscardy, Sarah Stenzel e Curol.

"Ele é a cara da nossa cidade", completa Villas-Bôas.

O Camarote Salvador acontece entre os dias 8 e 13 de fevereiro, no Circuito Barra-Ondina, na capital baiana. Ingressos podem ser adquiridos no site oficial do evento, custando a partir de R$ 1879,00.